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Камоцци: «Увольнение Абаскаля давно напрашивалось»

29 Апреля 2024 • 23:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

«Спартак» на финише сезона-2023/2024 мог бы занимать более высокое место в турнирной таблице, если бы руководство «красно-белых» решилось на разрыв отношений с Гильермо Абаскалем раньше. Так считает экс-советник Леонида Федуна - Франко Камоцци.

«Мог бы «Спартак» быть еще выше в таблице, если бы уволил Абаскаля раньше? Да, возможно. Увольнение давно напрашивалось», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

При этом он отметил, что увольнение испанца могло обернуться и ухудшением результатов, поскольку такие события не прогнозируемы.

После отставки Абаскаля «Спартак» два раза победил и два матча свёл вничью: поединки против ЦСКА и «Зенита» завершились со счётом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Гильермо Абаскаль ещё теги

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