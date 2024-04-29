Камоцци: «Увольнение Абаскаля давно напрашивалось»

«Спартак» на финише сезона-2023/2024 мог бы занимать более высокое место в турнирной таблице, если бы руководство «красно-белых» решилось на разрыв отношений с Гильермо Абаскалем раньше. Так считает экс-советник Леонида Федуна - Франко Камоцци.

«Мог бы «Спартак» быть еще выше в таблице, если бы уволил Абаскаля раньше? Да, возможно. Увольнение давно напрашивалось», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

При этом он отметил, что увольнение испанца могло обернуться и ухудшением результатов, поскольку такие события не прогнозируемы.

После отставки Абаскаля «Спартак» два раза победил и два матча свёл вничью: поединки против ЦСКА и «Зенита» завершились со счётом 0:0.