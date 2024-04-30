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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин сбил спесь с «Зенита», Бистрович наказал ЦСКА, Юран пошёл на выход: Каким был 26-й тур РПЛ

30 Апреля 2024 • 09:00 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Локомотив Москва

«Динамо» решило не сдаваться, а «Краснодар» в своём стиле

26-й тур чемпионата России добавил огонька, чтоб не скучалось. «Динамо» вернулось в золотую гонку. Команда Лички лично обыграла «Зенит», причём второй раз в чемпионате. И вот уже «бело-голубые» отстают от «сине-бело-голубых» не на девять очков, как неделю назад, а всего на три. И говорят спасибо Тюкавину за голы «Оренбургу» и «Зениту».

«Динамо» выиграло третий матч подряд (с учётом Кубка четвёртый). «Зенит» же потерпел второе поражение кряду. Тут бы «Краснодару» обернуть это себе на пользу и возвратиться на первое место, но «быки» не показали в Самаре ни своей пресловутой фирменной игры, ни результата. Справедливо отменённый гол Волкова, его же удаление и два попадания «Крыльев Советов» в каркас ворот. Итог – 0:0.

Теперь у «Зенита» и «Краснодара» поровну очков, у петербуржцев превосходство по личным встречам. «Динамо» отстаёт на три балла. Если что, при равенстве баллов только с питерцами динамовцы будут опережать их по этому показателю. «Краснодар» в первом туре победил «Динамо» 3:1, и они ещё сыграют в последнем. Если равенство очков будет у трёх клубов, личные встречи будут считаться между ними всеми.

И кто знает, возможно, «Краснодару» действительно было лучше не выиграть в Самаре? Если смотреть чуть вперёд. Глядишь, вернулись бы на первое место «быки» – и включили бы расслабон. А так, наоборот, «Зенит» может самоуспокоиться, в очередной раз увидев, как конкурент отказывается брать на себя чемпионскую ответственность.

«Спартак» успешен в дерби, для «Балтики» многое впервые в XXI веке

«Спартак» после нулевой ничьей с ЦСКА выиграл другое дерби. Второй подряд матч «Локомотива» закончился со счётом 3:2, но в этот раз не в пользу «железнодорожников». За «красно-белых» отличились Бонгонда с пенальти, заискривший Медина и Хлусевич, за «красно-зелёных» – Сулейманов и Сарвели. И как раз «Спартак» обогнал «Локомотив» в таблице, отправившись на четвёртое место. Спартаковцы не проиграли двенадцать подряд московских дерби в РПЛ.

«Балтика» забила в ворота ЦСКА впервые с 1998-го, а выиграла у калининградцев впервые с 1996 года. Начало почти разгрому «армейцев» положил реализованный пенальти Бистровича, до сих принадлежащего ЦСКА. Алекс Фернандес и Кирилл Капленко довели счёт до крупного, а Глебов забил гол-фантом в концовке, который лишил «Балтику» именно крупной победы. 3:1. ЦСКА набрал лишь два очка в четырёх последних турах, а «Балтике» ещё предстоит (или нет) выбраться из зоны стыков.

Дебют Черевченко, тумблер «Ростова» и разгон Адиева

Примерное выздоровление показал «Ахмат». Две недели назад горел у себя дома 1:7 «Балтике» – теперь же громит «Пари НН» со счётом 5:1. И в целом три победы подряд перед визитом в Краснодар у коллектива Магомеда Адиева. А вот чей коллектив в Нижнем Новгороде, пока неясно. Шесть проигрышей кряду стоили Сергею Юрану тренерского кресла. Куда же он теперь подастся? Не в «Спартак» ли?

«Факел» в дебютном матче под руководством Игоря Черевченко поделил очки с «Сочи» и готовится устроить в Воронеже горячий приём «Зениту». Ну а Роберт Морено пообещал нелёгкую жизнь «Динамо» в следующем туре. «Урал» опустился в зону прямого вылета, и не спасла его от этого вырванная ничья в Казани. На гол Даку в конце первого тайма «шмели» ответили мячом Бегича в конце второго.

Едва все понедельничные матчи чемпионата России не завершились 0:0 или 1:1. Этот ничейный ряд сорвал «Ростов». Он долгое время уступал по ходу матча «Оренбургу» из-за ошибки Медведева и гола Томпсона. Но что это за матч «Ростова» без гола Роналдо? А тут ещё и Комличенко подсуетился с голом на 90+6-й минуте. Победным. До этого он в РПЛ забивал в чужие ворота 12 августа, а в свои – 7 октября.

Кирилл Иванцов

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