Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

«Конечно, есть ощущение, что «Краснодар» упустил шанс переломить ход чемпионской гонки. Тем более, был хороший шанс. Не сказать ведь, что сыграли они прям плохо. «Краснодар» мог в какой-то степени дожать соперника, но не получается у команды максимально проявить себя. Но «Зенит» сейчас уже все равно начал переживать. Но то, что «Краснодар» не выиграл, все же может сыграть злую шутку с «быками». Наверное, эмоции захлестывали у команды, поэтому и не получилось показать себя во всей красе. Но отчаиваться пока не стоит. Борьба все же продолжается. Все только накаляется, и нас ждет огненная концовка», - сказал Деменко.