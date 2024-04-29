Роналдо: «Оренбург» у зоны вылета, и нам бывает трудно в таких матчах»

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Оренбург» Роналдо для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Почему так долго не удавалось забить?

- Слава богу, что мы смогли выиграть, набрать три очка. Как было и против «Урала», мы знали, что «Оренбург» у зоны вылета, и нам бывает трудно в таких матчах. Сопернику жизненно важны очки.

- Когда не забивали моменты, которых было много, это злило или как-то по-другому сказывалось на самочувствии?

- У нас было много шансов, мы понимали, что в конце концов мы должны забивать. Когда много моментов, выше вероятность. Слава богу, мы смогли.

- У вас четыре мяча в восьми матчах. Довольны или можно было больше?

- Я очень рад, что «Ростов» выиграл, хочу помогать в обороне и атаке. Мои голы тоже помогают, но самое важное, что «Ростов» победил.

- Это уже не первая премия лучшего игрока матча. Где статуэтки хранятся, есть ли особое место под трофеи?

- Дома рядом с Библией. Очень красиво трофеи выглядят рядом с Библией. Смотрю на них, и добавляется мотивации перед следующим матчем.