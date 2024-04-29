Колосков: «Можно сказать, что в последних матчах Федотов заблудился»

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС, высказался о неудачном выступлении ЦСКА.

28 апреля «армейский» клуб в Калининграде потерпел поражение от «Балтики», встреча завершилась со счётом 1:3. ЦСКА на протяжении четырёх матчей не может одержать победу в чемпионате России. В последний раз команда Владимира Федотова побеждала в начале апреля, обыграв на своём поле воронежский «Факел» со счётом 4:1.

- Не стал бы всю вину сваливать на Федотова. Есть просчеты у ЦСКА, какие-то проблемы возникают. Можно сказать, что в последних матчах Федотов заблудился, - передаёт слова Колоскова «РБ Спорт».

В активе столичного клуба 38 очков, команда занимает восьмое место в таблице чемпионата. В следующем туре ЦСКА сыграет против «Рубина» в Москве, матч пройдёт 6 мая и начнётся в 20:30 по столичному времени.