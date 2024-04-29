Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Можно сказать, что в последних матчах Федотов заблудился»

29 Апреля 2024 • 22:46 Комментировать
Балтика
3:1
ЦСКА Москва

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС, высказался о неудачном выступлении ЦСКА.

28 апреля «армейский» клуб в Калининграде потерпел поражение от «Балтики», встреча завершилась со счётом 1:3. ЦСКА на протяжении четырёх матчей не может одержать победу в чемпионате России. В последний раз команда Владимира Федотова побеждала в начале апреля, обыграв на своём поле воронежский «Факел» со счётом 4:1.

- Не стал бы всю вину сваливать на Федотова. Есть просчеты у ЦСКА, какие-то проблемы возникают. Можно сказать, что в последних матчах Федотов заблудился, - передаёт слова Колоскова «РБ Спорт».

В активе столичного клуба 38 очков, команда занимает восьмое место в таблице чемпионата. В следующем туре ЦСКА сыграет против «Рубина» в Москве, матч пройдёт 6 мая и начнётся в 20:30 по столичному времени.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Колосков Владимир Федотов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Апреля
11:22
Бистрович: «Надеюсь, ЦСКА простит меня за гол в их ворота»
10:28
Игнашевич: «При счёте 1:0 неправильно садиться в оборону»
10:06
Кирилл Глебов высказался о своём первом голе за ЦСКА
10:05
Зарема напомнила ЦСКА свою цитату про кляч
00:13
Игнашевич: «Хотелось бы спасибо сказать ребятам за этот футбол, за эту работу»
00:08
Федотов: «Мы сознательно шли на какие-то вещи по составу» 1
28 Апреля
23:59
Данила Козлов: «Сыграл сегодня выше среднего, на своём уровне»
23:35
ЦСКА снова проиграл — у «армейцев» одна победа в шести матчах РПЛ 1
23:26
«Балтика» одержала три домашних победы подряд в РПЛ
23:26
Привет с пенальти от Бистровича и гол-фантом Глебова: «Балтика» Игнашевича грохнула ЦСКА со вкусом
23:18
«Балтика» добилась разгромного перевеса в матче с ЦСКА
23:11
«Балтика» забила второй мяч в ворота ЦСКА
22:49
«Балтика» повела в матче с ЦСКА, забив с пенальти
22:45
«Балтика» впервые за 26 лет забила ЦСКА
21:28
Игнашевич: «Времени на восстановление больше, чем у соперника, жаловаться не будем»
21:27
«Балтика» потеряла Фамейе до конца сезона
21:00
«Балтика» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
20:26
Чалов — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Балтикой»
15:40
Таранов: «ЦСКА ждёт непростой поединок с «Балтикой»
11:18
Гришин: «В матче с «Балтикой» Федотов решит всё в свою пользу»
10:28
В агентстве Роши рассказали о переговорах с ЦСКА по новому контракту
02:18
Балтика - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Апреля
01:24
Бесплатная ставка и прогноз на матч Балтика — ЦСКА чемпионата России — 28 апреля 2024
26 Апреля
20:44
Ставка и прогноз на точный счёт матча Балтика — ЦСКА РПЛ — 28 апреля 2024
00:34
Ставка и прогноз на матч Балтика – ЦСКА чемпионата России – 28 апреля 2024
25 Апреля
16:53
Козлов: «Балтика» находится не на своём месте»
22 Апреля
18:53
Фамейе может сыграть против ЦСКА
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Факел Факел
0
0
1.93 3.50 3.75
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
2
1
1.72 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
22:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «То, что «Краснодар» не выиграл, всё же может сыграть злую шутку с «быками» эксклюзив
22:48 · Россия. Премьер-лига
Роналдо: «Оренбург» у зоны вылета, и нам бывает трудно в таких матчах»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Можно сказать, что в последних матчах Федотов заблудился»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Роналдо признали лучшим игроком матча «Ростов» - «Оренбург»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Эти дурацкие голы начинают напрягать»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Гарре: «Очень счастлив, что вернулся после долгого перерыва»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Главное - это не просто моменты создавать, нужно их реализовывать, обороняться нужно»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Скорее всего, Кордова не останется в «Сочи» эксклюзив
22:26 · Россия. Премьер-лига
Песьяков сообщил, что продлит контракт с «Ростовом»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова»: «На характере парни довели дело до конца»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, что не даёт «Крыльям» претендовать на место в первой тройке
22:03 · Россия. Премьер-лига
Названа команда, которая чаще всех в РПЛ пропускает быстрые голы
21:43 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «У «Краснодара» очень хорошие шансы в борьбе за первое место»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Лишь в одном из последних пяти матчей форвард «Ростова» Роналдо не забивал
21:37 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Надеюсь, интрига в борьбе за чемпионство будет до последнего тура»
Все новости
Рекомендуем