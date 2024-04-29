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Роналдо признали лучшим игроком матча «Ростов» - «Оренбург»

29 Апреля 2024 • 22:42 Комментировать
Ростов
2:1
Оренбург

Вечером понедельника «Ростов» принимал «Оренбург», команды завершали 26-й по счёту тур Российской премьер-лиги. Дончане победили – 2:1, победа оказалась волевой.

Лучшим игроком матча признан форвард «Ростова» Роналдо. Именно бразилец забил первый мяч своей команды ближе к концовке основного времени второго тайма. Этот гол стал для Роналдо четвёртым в последних пяти матчах. Футболист, напомним, перешёл в «Ростов» минувшей зимой.

Благодаря победе «Ростов» занял седьмое место турнирной таблицы, у клуба – 40 набранных очков.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем ревью.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Роналдо Сезар Соарес дос Сантос

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