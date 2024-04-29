Карпин: «Эти дурацкие голы начинают напрягать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Сложный матч. Давайте начнем с концовки. Что почувствовали, когда забил Комличенко?

- То, что было до этого, глядя на табло, то, что было на поле, глядя на табло, какой-то сюрреализм был. Моменты, игра, всё у «Ростова», но счет на табло этого не отображал. Поэтому когда забил Комличенко, «Свершилось!», так скажем.

- Когда забил «Оренбург», какие были чувства и эмоции на этот момент?

- Точно такие же: как это вообще может быть? Как это вообще возможно, глядя на первый тайм, как можно проигрывать 0:1? Такие эмоции были.

- Почему так долго не удавалось забить? Есть ли какой-то конкретный момент, который это определяет, или просто стечение обстоятельств?

- Да нет, конечно. Не забивали. Было бы плохо, если бы моментов не было, а так моменты были. Когда-нибудь должны были забить. Бывают игры, когда не залетает вообще в принципе ничего, но, слава богу, моменты создавали. В конце концов, залетело.

- Если вспомнить пропущенный мяч, в чем ключевая ошибка в том эпизоде? Можно ли все подводить к тому, что Сако выключился из борьбы? Если да, то почему так произошло?

- Там ошибка началась еще с Никиты Медведева. Не надо было отдавать туда, загонять на фланг Умара. Он естественно обыгрывал в нашей штрафной нападающего - это непозволительно. Это уже не первая игра. Такие дурацкие голы, что с «Сочи», что со «Спартаком» два гола, второй и третий. Они начинают напрягать. Это ненормально, мягко говоря.

- У «Ростова» двойная замена была в перерыве. Вышли Уткин и Чернов. Одна из них оказалась результативная. Поменялись позиции Вахания и Байрамян. Чего ждали от эти перестановок?

- Ждали, прежде всего, что у Ланговича была карточка. Бороться с Мансильей не так просто, поэтому Ланговича поберегли из-за карточки, из-за того, что через два дня у нас игра на Кубок еще. То же самое могу сказать и по Комарову, он уже готовится тоже к игре на Кубок.

- Роналдо сегодня забил четвертый мяч в восьми играх этой весны. Он близок к оптимальным кондициям? Либо может играть мощнее?

- Думаю, что близок, но хотелось бы, чтобы еще мощнее.