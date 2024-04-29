Гарре: «Очень счастлив, что вернулся после долгого перерыва»

Бенхамин Гарре, игрок самарской команды, дал свой комментарий после возвращения на футбольное поле.

Ранее футболист долгое время восстанавливался после травмы. Гарре вышел на замену в концовке встречи 26-го тура РПЛ против «Краснодара», которая состоялась в понедельник, 29 апреля и завершилась нулевой ничьей.

- Очень счастлив, что вернулся после долгого перерыва и могу играть. Пришлось приложить много усилий, теперь наслаждаюсь тем, что нахожусь на поле, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

В этом сезоне Гарре принял участие в 21 матче за «Крылья Советов», в которых смог забить восемь голов и сделать три ассиста на партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

В активе «Крыльев Советов» 40 очков, команда Игоря Осинькина идёт на шестой строчке в таблице чемпионата.