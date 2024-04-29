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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гарре: «Очень счастлив, что вернулся после долгого перерыва»

29 Апреля 2024 • 22:34 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар

Бенхамин Гарре, игрок самарской команды, дал свой комментарий после возвращения на футбольное поле.

Ранее футболист долгое время восстанавливался после травмы. Гарре вышел на замену в концовке встречи 26-го тура РПЛ против «Краснодара», которая состоялась в понедельник, 29 апреля и завершилась нулевой ничьей.

- Очень счастлив, что вернулся после долгого перерыва и могу играть. Пришлось приложить много усилий, теперь наслаждаюсь тем, что нахожусь на поле, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

В этом сезоне Гарре принял участие в 21 матче за «Крылья Советов», в которых смог забить восемь голов и сделать три ассиста на партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

В активе «Крыльев Советов» 40 очков, команда Игоря Осинькина идёт на шестой строчке в таблице чемпионата.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенхамин Гарре

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