Деограсия: «Главное - это не просто моменты создавать, нужно их реализовывать, обороняться нужно»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- «Ростов» создал сегодня очень много моментов, а «Оренбург» пропустил решающий мяч в самой концовке, что наверняка не самые лучшие чувства вызывает. Если бы удалось дотерпеть и сыграть вничью, было бы это приемлемым результатом для «Оренбурга»?

- Да, конечно, если бы удалось эту ничью до конца удержать, было бы лучше. Но что касается моментов, моменты мы создавали в двух прошлых играх, с «Зенитом» и «Динамо». Самое главное - это не просто моменты создавать, нужно их реализовывать, обороняться нужно. Это было очень тяжелое поле и тяжелый выезд. Надо дальше работать над этим.

- По тому, какой давление «Оренбург» испытывал со стороны «Ростова» сегодня, был ли этот матч сложнее предыдущих?

- Такие матчи сравнивать мы не будем сейчас. Мы понимали, что «Ростов» будет нас сильнее прессинговать, что в итоге и происходило. Жаль, что нам забили в конце матча.

- Все пять замен сегодня произвели. Как оцените действия футболистов, которые вступили в игру во втором тайме?

- Сейчас оценивать очень тяжело. Я чуть позже буду этот матч пересматривать, поэтому сейчас тяжело говорить. Игроки вышли на замену и выложились на 100%. Сейчас нам нужно постараться победить в следующем домашнем матче.