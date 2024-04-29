Николас Пуппо, агент Серхио Кордовы из «Сочи» специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о будущем своего клиента.

«Пока рано о чём-то говорить, но всё-таки, скорее всего, Серхио не останется в «Сочи» на следующий сезон», - рассказал агент нашему корреспонденту.

Кордова – венесуэльский форвард «Сочи», а также национальной сборной своей страны. Сочинский клуб арендовал Кордову до конца текущего сезона. В восьми матчах сезона у венесуэльского игрока атаки – всего лишь один оформленный ассист. Принадлежат права на 26-летнего игрока турецкому «Аланьяспору».