Песьяков сообщил, что продлит контракт с «Ростовом»

Сергей Песьяков продолжит выступать за «Ростов».

Об этом вратарь сообщил по окончании встречи с «Оренбургом», которую он пропускал из-за повреждения.

Текущий контракт Песьякова с донским клубом действует до конца июня 2024 года.

- Новый контракт? Остались формальности. Остаюсь ли я? Да. Клуб обо всём объявит, не будем забегать вперёд, - цитирует Песьякова «Матч ТВ».

Ранее в «Ростове» сообщили, что достигнута договорённость с футболистом о подписании нового контракта, осталось поставить только подписи.

«Ростов» в 26-м туре дома одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) и теперь имеет в своей копилке 40 очков, команда Карпина идёт на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.