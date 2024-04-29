Президент «Ростова»: «На характере парни довели дело до конца»

Арташес Арутюнянц подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Встреча прошла в понедельник и завершилась победой донского коллектива. После первого тайма «Ростов» проигрывал со счётом 0:1, однако в концовке игры смог забить два гола и вырвать победу. Лучшим игроком матча был признан подписанный «Ростовом» зимой Роналдо, который забил гол и сделал голевую передачу на Комличенко.

- Мы верили до конца. Нелегкая победа, ребята бились до конца, столько моментов было. Но на характере парни довели дело до конца, - цитирует президента «Ростова» «Матч ТВ».

В активе команды Валерия Карпина 40 баллов и седьмая строчка в турнирной таблице, 6 мая дончане в гостях сыграют против «Локомотива» в рамках 27-го тура.