Тарханов рассказал, что не даёт «Крыльям» претендовать на место в первой тройке

Александр Тарханов, бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» порассуждал о том, какое место по итогу сезона самарцы займут в рамках РПЛ. По мнению Тарханова, коллектив не сможет финишировать в тройке, но вполне может побороться за места чуть ниже.

«Не думаю, что смогут побороться за тройку. Четвёртое — шестое место — это уровень Самары. Но футбол команда показывает очень хороший, здорово играют ребята, но молодые они, опыта не хватает», - говорит Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

На данный момент «Крылья» идут на шестом месте с 40 очками. Отставание от четвёртой строчки – всего два балла.