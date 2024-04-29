Названа команда, которая чаще всех в РПЛ пропускает быстрые голы

Вечером понедельника 26-й тур Российской премьер-лиги закрывали «Ростов» и «Оренбург». Дончане добыли победу со счётом 2:1. Тем не менее, донской клуб первым в этой встрече пропустил – от нападающего уральцев Хорди Томпсона. Случилось это на 12-й минуте встречи.

Как сообщает «Цифроскоп», «Ростов» сейчас является «лидером» РПЛ по числу пропущенных голов в текущем сезоне, забитых с первой – по 15-ю минуты. Таких у «жёлто-синих» набралось девять.

Напомним, что после виктории «Ростов» поднялся на седьмое место таблицы, у клуба 40 очков. Больше подробностей о матче с «Оренбургом» - в нашем ревью.