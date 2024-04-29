Роналдо и Комличенко творят чудо-камбэк: «Ростов» в концовке превратил поражение от «Оренбурга» в победу

Последним матчем 26-го тура РПЛ стало противостояние в Ростове-на-Дону «Ростова» и «Оренбурга». Команде Валерия Карпина победа была нужна в контексте конкуренции за первую четвёрку-пятёрку, а коллективу Давида Деограсии – в плане борьбы за выживание.

Если рассматривать шесть предыдущих матчей «Оренбурга» во всех турнирах, то он три из них выиграл и три проиграл. Сначала были победы над «Ахматом», «Рубином» и «Пари НН». Потом пришли поражения от «Динамо», «Зенита» и «Динамо». Опять привет, зона стыков.

«Ростов» весной долго не проигрывал в чемпионате, пока не оказался повержен у себя дома «Спартаком» Слишковича с цифрами 1:5. Дальше у дончан был выезд в Екатеринбург, где они победили с минимальным счётом. Там в ворота «Ростова» вышел не Песьяков, а Медведев, и против «Оренбург» появился тоже Медведев.

В первой десятиминутке острее был «Ростов». Хороший был момент у Голенкова, чей удар головой отразил Сысуев. Справа с острого угла пробивал Лангович, и вратарь «Оренбурга» не пропустил мяч между ног. А вот Никита Медведев через пару минут доказал, что мало чем отличается от Сергея Песьякова.

Затравку сделал Умар Сако, подкачавший сзади на правом фланге. Потерял там мяч защитник ростовчан. Воробьёв сделал короткий пас Флорентину, тот навесил. Медведев на выходе ошибся, и от Щетинина произошёл рикошет, крайне благоприятный для Томпсона. Тот подправил мяч в пустые ворота и забил свой первый гол в рамках РПЛ (0:1).

Как пробовал «Ростов» отыграться? Байрамян прострелил справа, а Голенков за малым не попал в ближний угол. Лангович в упор старался пробить Сысуева в домик, но тот не поддавался. Щетинин технично выводил Голенкова к линии вратарской – голкипер гостей и тут держал марку. Не хотел он себе лавров Песьякова-Медведева.

Повезло «Ростову» ближе к концу первого тайма, когда Мансилья отдал на Флорентина, пальнувшего выше. Вскоре повезло уже «Оренбургу» – Роналдо шарахнул в перекладину. Травмированный Мохебби с трибуны наблюдал за атакующими делами одноклубников в атаке. Тщетны были их попытки.

Каркас ворот спас «Оренбург» и на старте второго тайма, Вахания туда внедрил мяч после скидки от Голенкова. Не забивая, «Ростов» увязал в неострых позиционных атаках. Осипенко с подбора пробил мимо ворот. Арендованный «Оренбургом» у «Ростова» Прохин не попадал в створ, ни головой, ни ногой издали.

Карпин выпустил на замену в том числе Комличенко. Он ещё скажет своё веское слово… На 81-й минуте Уткин, появившийся на поле со второго тайма, подал штрафной удар слева, и кто-то головой переправил мяч в ворота (1:1). Нетрудно угадать, кто именно. Это Роналдо зачастил с голами за «Ростов».

Едва непосредственно он и победу не принёс хозяевам. Голенков сделал проникающий пас по зоне правого инсайда, а Сезар промахнулся мимо ближнего угла. И тогда пришла звёздная минута Комличенко. В конце добавленного времени он подцепил мяч на левом полуфланге и низом поразил дальний угол (2:1). Голевой пас, кстати, на счету Роналдо. И «Ростов» обгоняет в таблице ЦСКА на два очка.

Кирилл Иванцов