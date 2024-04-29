Прудников: «У «Краснодара» очень хорошие шансы в борьбе за первое место»

Александр Прудников, экс-игрок московского «Спартака», поделился своим мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

За золотые медали в РПЛ ведут борьбу три коллектива – «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Петербургский клуб на данный момент возглавляет таблицу, имея равное количество очков с «Краснодаром», но обходит краснодарцев по дополнительным показателям. «Динамо» отстаёт от первой строчки на три балла.

- Очень интересная, интригующая ситуация сложилась в чемпионате. Но считаю, что сейчас у «Краснодара» очень хорошие шансы в борьбе за первое место, - цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Команда Мурада Мусаева в понедельник в гостях не смогла обыграть «Крылья Советов» (0:0), в случае победы в этом матче «быки» возглавили бы таблицу.