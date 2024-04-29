Лишь в одном из последних пяти матчей форвард «Ростова» Роналдо не забивал

Лишь в одном из пяти последних матчей «Ростова» форвард Роналдо, зимний новичок донского клуба не отличался забитым голом.

Вечером понедельника, 29 апреля «Ростов» принимает у себя «Оренбург» в рамках 26 тура РПЛ. Роналдо забил гол в составе дончан ближе к концовке второго тайма, сделав счёт на табло равным – 1:1.

Ранее в последних четырёх матчах Роналдо забивал «Сочи», «Факелу», «Уралу», не забил он лишь в матче против «Спартака». Тогда «Ростов» проиграл «красно-белым» с разгромным счётом на домашнем стадионе – 1:5.

Текстовая трансляция игры «Ростов» - «Оренбург» проходит на нашем портале.