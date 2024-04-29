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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Надеюсь, интрига в борьбе за чемпионство будет до последнего тура»

29 Апреля 2024 • 21:37 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар

Руслан Пименов, ранее защищавший цвета «Локомотива», высказал своё мнение о чемпионской гонке в текущем сезоне.

- «Динамо» все‑таки еще три очка отставания необходимо отыграть, а шансы «Краснодара» и «Зенита» считаю равными. Надеюсь, что интрига в этой борьбе будет до последнего тура, - цитирует Руслана Пименова «Матч ТВ».

В настоящее время лидером таблицы РПЛ является петербургский клуб, который обходит «быков» по дополнительным показателям, у «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков. Замыкает тройку московское «Динамо» с 47 баллами.

Отметим, что в понедельник команда Мурада Мусаева могла возглавить таблицу – для этого нужно было побеждать на выезде «Крылья Советов», однако «Краснодар» в Самаре поделил очки со своим соперником, команды не забили голов.


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