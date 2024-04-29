Виталий Калешин назвал команды, которые выйдут в РПЛ

Виталий Калешин, бывший российский футболист назвал команды, которые по итогу текущего сезона Мелбет-Первой лиги выйдут в элиту российского футбола.

«Скорее всего, выйдут «Химки» и махачкалинское «Динамо» в РПЛ. «Химки» структурно готовы, про «Динамо» не знаю», - говорит Калешин для портала Metaratings.

На данный момент в турнирной таблице первенства первое место с 54 очками занимают «Химки». У «Динамо» - 52 балла и второе место. На третьем с 50 очками идёт «Акрон», а на четвёртом идёт тульский «Арсенал» с 47 очками.

В зоне вылета РПЛ располагаются «Сочи» (20 очков) и екатеринбургский «Урал» (24 очка).