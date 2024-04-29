Виталий Калешин объяснил, почему он против расширения РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» и казанского «Рубина» Виталий Калешин объяснил, почему он против теоретического расширения Российской премьер-лиги до, к примеру, 18 участников.

«Если команды соответствуют уровню и бюджету РПЛ, пусть хоть 22 будет. Но заводить их искусственно, чтобы они вылетели через год, смысла не вижу. Всегда нужно готовиться к тому, на какой уровень ты идёшь», - приводит слова Калешина Metaratings.

На данный момент число участников элитного дивизиона чемпионата России составляет 16. Занимают 15-е и 16-е места в текущем сезоне лиги «Урал» (24 балла) и «Сочи» (20 баллов).