Морено: «Сожалею, «Динамо», «Краснодар», но мы будем биться до последнего и стараться отобрать у вас очки»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Какие-то эмоции еще остались после такого действа?

- Разочарование. Мы хотели победить, к сожалению, не получилось.

- Чего же не хватило, так ли разочаровал отмененный гол? Либо чрезмерное волнение и желание большей части игроков затолкать мяч?

- Не хватило просто забитого гола.

- Почему? Чего не хватало? Казалось бы все очень целеустремленно двигались к воротам, играли, комбинировали. Замен было много, и вышедшие на поле были в центре внимания.

- Не хватило забитого мяча. Что я еще могут просить от своей команды? Там в моменте с отмененным голом решили всё какие-то сантиметры, когда мяч коснулся головы нашего защитника. Больше ничего. Сейчас остаются четыре матча, нам нужно подойти к ним и выиграть.

- Есть ли какая-то надежда и мотивация, которая заставит в этих матчах играть в футбол с удовольствием, либо здесь только профессионализм уже будет в центре внимания?

- Всё, что нам остается сейчас, - это выигрывать оставшиеся матчи. Я по-прежнему уверен, что мы можем выиграть оставшиеся четыре матча. Сожалею, «Динамо», «Краснодар», но мы будем биться до последнего и стараться отобрать у вас очки. Пока это возможно, мы будем биться до последнего.

- За счет чего футбольный клуб «Сочи» может остаться в РПЛ? Есть ли понимание того, какие еще механизмы у игроков, тренеров и всего персонала можно включить, чтобы выиграть эти матчи?

- Нужно забивать голы. Я думаю, что мы играем достаточно хорошо. Никто не может сказать, что «Сочи» играет плохо. Нам остается играть так же, забивать голы. Так же чуточку везения. Без него в спорте никак.