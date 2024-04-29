Орлов: «По игре никто в РПЛ сейчас не показывает чемпионского футбола»

Геннадий Орлов, известный журналист и комментатор, высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

По словам Орлова, на данный момент он не видит явного фаворита в борьбе за золотые медали.

- Две подряд осечки «Зенита». Просто так получается, что по игре никто в РПЛ сейчас не показывает чемпионского футбола. Вы же видели встречу «Крылья» — «Краснодар»? Самарцы были поближе к победе, - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, у «Зенита» и «Краснодара» одинаковое количество очков, но петербургский клуб обходит «быков» по дополнительным показателям. В понедельник «Краснодар» мог возглавить турнирную таблицу, для этого нужно было на выезде побеждать «Крылья Советов», однако игра завершилась нулевой ничьей.