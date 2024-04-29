Черевченко — о предложении «Факела»: «У меня было время подумать 30 минут»

Новый наставник «Факела» Игорь Черевченко ответил, как долго он размышлял над предложением воронежского клуба.

«Звонок поступил в два часа ночи. У меня было время подумать 30 минут. Столько и подумал», — заявил Черевченко «Матч ТВ».

Напомним, ранее по семейным обстоятельствам «Факел» покинул Сергей Ташуев.

На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 27 очков. Отрыв от зоны прямого вылета составляет всего два балла.

6 мая «Факел» примет на своем поле «Зенит» в 27-м туре РПЛ. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по столичному времени.