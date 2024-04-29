Черевченко: «Футболисты выполнили то, что от них требовалось»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Остались эмоции после такого матча?

- Есть немножко. Положительный результат эмоций только прибавляет.

- Премьера удалась?

- Можно сказать так, что результат положительный.

- Сыграли с листа. За счет чего удалось завоевать это очко? Другого слова здесь не подобрать.

- За счет характера, парни молодцы, они выполняли то, что мы от них требовали. Да, есть погрешности, но футбол - это игра с ошибками. Молодцы, они также давали возможности «Сочи» забить. И у нас были возможности хорошие. А так считаю, что по владению мячом понятно - мы «Сочи» мяч отдали. Считаю, футболисты выполнили то, что от них требовалось.

- Лучший игрок матча - голкипер. Здесь чего было больше - удачи или той самой самоотдачи, или «Сочи» очень волновался и очень хотел забить? Это волнение и тот самый отмененный гол сыграли свою роль?

- Всё вместе, потому что как я сказал перед игрой, что мы с «Сочи» боремся в нижней части таблицы. И это сказывается на игроках, железных людей же нет. Поэтому Саша - молодец, выручал, моментов таких особо не было, стопроцентных. А так считаю, все по делу.