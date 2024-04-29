Орлов: «Андрей Мостовой остановился в развитии»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру полузащитника «Зенита» Андрея Мостового во вчерашнем матче с «Динамо».

Напомним, встреча прошла в рамках 26-го тура РПЛ в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Мостовой вышел на поле с первых минут и был заменён на 73-й минуте.

- А вот Мостовой...Непонятно. Остановился в развитии, не прогрессирует. Как будто он уже все знает, все умеет. А на самом деле, у него ничего не получается, - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 19 игр за «Зенит» в РПЛ, в которых ему удалось записать на свой счёт три гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с петербургским клубом действует до 2027 года.