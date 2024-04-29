Беленов заявил, что доволен ничьей «Факела» с «Сочи»

Александр Беленов, опытный голкипер воронежского «Факела» поделился мыслями о ничьей «огнеопасных» с «Сочи». Команды разошлись без голов – 0:0, игра состоялась 29 апреля в этот понедельник.

«Это очко пойдет на пользу. «Сочи» обновился, по весне это одна из самых играющих команд в лиге. В принципе, довольны результатом», - говорит Беленов телеканалу «Матч ТВ».

«Факел» благодаря набранному баллу смог увеличить количество очков до 27. Без учёта матча «Оренбурга» воронежцы идут на 12-й позиции.

Этот матч стал первым для Игоря Черевченко в качестве главного тренера клуба.