Марио Личка: Тюкавин и другие игроки «Динамо» могут выступать в АПЛ

Тренер московского «Динамо» Марио Личка назвал футболистов команды, которые могут выступать в Европе.

«У нас много футболистов, которые могли бы выступать в Европе. Нгамалё, Тюкавин, Бителло, Карраскаль, Чавес — игроки европейского уровня», — приводит слова Лички портал «РБ Спорт».

Тренер добавил, что любой из вышеперечисленных игроков мог бы выступать в чемпионате Англии, Испании или Италии.

Напомним, в 26-м туре чемпионата России «Динамо» одолело дома «Зенит» с минимальным счетом 1:0.

После 26 туров «бело-голубые» располагаются на третьей строчке в РПЛ, имея на своем счету 47 баллов.