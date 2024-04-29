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«В России всё куда дешевле, чем в США, для меня это главный плюс»: Американская нападающая «Динамо» Кайлан – о Месси, Смолове и дружелюбности россиян эксклюзив

29 Апреля 2024 • 21:00 Комментировать

Нападающая Кайлан Уиллиамс в 2021 году перешла в московский «Локомотив», в составе которого стала чемпионкой России. Спустя два года американка оказалась в столичном «Динамо». Теперь Кайлан регулярно огорчает соперников «бело-голубых», выходя на поле в составе динамовцев. Кайлан любезно согласилась пообщаться с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру». С вопросами перевода помогла Дарья Петерсон.

- Можешь сравнить жизнь в России с жизнью в США?

- В России всё куда дешевле, чем в США. Для меня это главный плюс. Можно сказать, что у меня на родине люди чуть более открытые и гостеприимные, но там ведь мой дом, семья и друзья... Дом всегда будет домом. Конечно, многое затрудняет тот факт, что страны находятся далеко друг от друга. Еще из минусов - в России множество вещей недоступно из-за санкций. Из плюсов - я обожаю транспорт в Москве. Это что-то невероятное. В США, если у тебя нет машины, ты не можешь просто взять и уехать на другой конец города. Конечно, в Нью-Йорке и некоторых других городах можно воспользоваться общественным транспортом, но в остальных городах с этим куда тяжелее.

- А можешь сравнить состояние женского футбола в России с женским футболом в США?

- Женский футбол в России и США отличается структурно. В России девочек в раннем возрасте отдают в футбольные школы, до 18 лет они тренируются, а потом могут выбрать себе клуб. Футболистки вместе живут на базе, делят между собой комнаты. Каждое утро автобус отвозит их в определённую школу, вечером возвращает их. В США система устроена иначе. Там ты сам можешь где-то в 14-15 лет пойти в футбольную секцию и будешь платить за обучение, за перелеты и за соревнования. В России с этой точки зрения всё наоборот. Некоторым очень трудно платить за жильё, университет, так ещё и за занятие футболом. Как я и сказала, в России многие девушки в очень юном возрасте уже выступают в Суперлиге. Честно говоря, я приветствую такое.

- Ты можешь сказать, что в России нет стереотипной фальшивой дружелюбности, которую иногда приписывают американцам?

- В глубине души русские люди добрые, но обычно они открываются через некоторое время после начала общения. Я бы сказала, что американцы одновременно и притворяются, и не притворяются в своей дружелюбности. Но я скорее согласна с тем, что в действиях американцев присутствует некоторый фальш.

- Как-то раз ты сказала, что русские люди в массе своей недружелюбные.

- Россияне гораздо счастливее летом! Еще недавно была зима, а на улице лежал снег. Хотя я заметила, что люди радовались первому снегу. Особенно дети восприняли его появление очень искренне. Я иначе отреагировала на это (смеётся). Летом я съездила в Сочи - люди там были очень счастливы! Я определённо связываю такое поведение с погодой.

- Странно слышать от тебя такое.

- Почему?

- В твоей родной Индиане тоже выпадает снег.

- Да, но в Индиане куда более солнечно, чем в Москве. Здесь одни тучи. Да и снег выпадает тонким слоем, и то только в канун Рождества.

- Ты допускаешь, что задержишься в России надолго или навсегда?

- Не могу знать на сто процентов. Жизнь покажет. Всё затрудняется из-за того, что я могу видеться со своей семьёй всего раз в год. Морально это не очень просто. Каждый раз, когда я собираю вещи перед отъездом в Москву, я начинаю думать о том, что ещё долго не увижу своих родных. Моим родственникам сложно получить визу для поездки в Россию, добраться можно только с множеством пересадок.

- Теперь о футболе. Ты успела зафиксировать для себя фамилии футболистов из РПЛ?

- Честно говоря, нет. Я общаюсь с двумя футболистками из «Локомотива», с которыми раньше играла в одной команде. Я несколько раз встречалась с футболистами «Динамо» на базе в Новогорске. Обменивались несколькими фразами не о футболе и расходились.

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- Фамилии Смолова и Шунина тебе ни о чём не говорят?

- Я пересекалась с ними на базе. Они добрые и приветливые. Смолова я точно помню.

- Кстати, он отлично говорит на английском.

- Правда? Интересно. Повторюсь, я не общалась с кем-то из них близко. Просто перекинулись парой фраз. В следующий раз поговорю со Смоловым на английском (смеётся).

- Можешь сравнить уровень МЛС и уровень РПЛ?

- За всю жизнь я видела, наверное, два матча в МЛС, но у меня есть друзья, которые играют в американской лиге. Матчи в МЛС начинаются в три часа ночи по Москве, так что тяжело смотреть из России за футболом в США. После перехода Месси в «Интер Майами», конечно, посмотрела несколько отрывков с ним. У меня нет Fan ID, так что я не могу ходить на матчи РПЛ, но до введения этой системы я была на нескольких играх.

- Как ты встретила переезд Месси в МЛС?

- Месси - лучший футболист во всём мире. Сколько голов он забил? Необъяснимые цифры. Я вообще не понимаю, как он всё успевает. У него бизнес в США и во всей Европе, так он ещё и рекорды бьёт.

- Кстати, вы коллеги по амплуа. На кого ты ориентируешься в футболе?

- Когда я была маленькой, я ориентировалась на Фернандо Торреса. Он творил на поле чудеса. Возможно, прозвучит банально, но я так же смотрела на Месси.

- Какая твоя высшая цель в футболе?

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- Мечта - получить вызов в сборную США. Ещё... Прозвучит банально, но играть в футбол и быть счастливой. Забивать голы и отдавать голевые передачи. Это и есть счастье для меня.

Григорий Петерсон

 

«Россия на пути к тому, чтобы стать футбольной страной»: Американская нападающая «Динамо» Кайлан – о США, работе в медицине и жизни в Израиле

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Евро-Футбол.Ру,
ЖФК Динамо Москва Кайлан Уиллиамс
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