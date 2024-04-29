Радченко выступил против назначения Слишковича в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о том, стоит ли руководству «красно-белых» оставлять Владимира Слишковича.

На данный момент боснийский специалист является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

«Если «Спартак» в очередной раз хочет наступить на те же грабли, то пусть оставят Слишковича», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Отметим, что под руководством Слишковича «Спартак» провел четыре матча, в которых ни разу не проиграл.

После 26 туров «красно-белые» занимают четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка.