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Радченко выступил против назначения Слишковича в «Спартак»

29 Апреля 2024 • 20:27 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о том, стоит ли руководству «красно-белых» оставлять Владимира Слишковича.

На данный момент боснийский специалист является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

«Если «Спартак» в очередной раз хочет наступить на те же грабли, то пусть оставят Слишковича», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Отметим, что под руководством Слишковича «Спартак» провел четыре матча, в которых ни разу не проиграл.

После 26 туров «красно-белые» занимают четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка.

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Спартак Москва Дмитрий Радченко Владимир Слишкович ещё теги

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Сегодня, 29 Апреля
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15:43
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14:50
Ефимова — о «Спартаке»: «Новый тренер — это всегда хорошая встряска»
14:35
Маслов: «Хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»
14:25
Маслов: «Хотел бы, чтобы Слишкович остался на следующий сезон, с ним комфортно»
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