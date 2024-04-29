Радченко: Бронза — предел мечтаний для «Спартака»

Экс-футболист столичного «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о шансах «красно-белых» на бронзовые медали в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Я думаю, это предел мечтаний, хотя если спартаковцы выиграют оставшиеся матчи — почему бы нет? Но мне в это не верится», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Напомним, в середине апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера и назначил и.о. наставника Владимира Слишковича.

По итогам 26 туров «красно-белые» идут в таблице РПЛ четвертыми, сумев заработать 42 зачетных балла.

5 мая «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН» в 27-м туре чемпионата России. Начало — в 19:00 по мск.