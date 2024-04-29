Несколько дней назад появились слухи о том, что топовый российский клуб, «Зенит» интересуется Оркуном Кекчю, турецким полузащитником «Бенфики» и национальной сборной своей страны.

В агентстве игрока отреагировали на интерес «Зенита» специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Оркуном интересуются многие серьезные команды. Что же касается интереса от «Зенита», то с нами никто не связывался», - заявили в агентстве игрока нашему корреспонденту.

Кекчю 23 года, он является воспитанником одной из самых известных футбольных академий Европы – академии роттердамского «Фейеноорда». С 2023 года турецко-нидерландский футболист выступает в рядах лиссабонской «Бенфики».

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