Гол «Ростову» стал для Томпсона первым в РПЛ

Вечером понедельника «Оренбург» гостит у «Ростова» в рамках 26 тура Российской премьер-лиги. Уральцы первыми открыли счёт – это сделал зимний новичок команды Хорди Томпсон, молодой форвард из Чили.

Таким образом, гол дончанам стал для Томпсона первым в РПЛ, однако не первым за «Оренбург». Ранее он забил в Кубке России в ворота московского «Динамо» в матче Пути регионов (2:4).

Следить за текстовой трансляции матча южан и уральцев можно на нашем портале. Впереди по итогу первого получаса «Оренбург» - 1:0. Победа сможет вывести оренбуржцев из зоны стыковых матчей, сейчас у клуба 13 место и 26 очков.