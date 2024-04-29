Хомуха: «О назначении Игнашевича в ЦСКА говорить преждевременно»

Дмитрий Хомуха, бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне футбольный тренер полагает, что пока рано думать о возвращении Сергея Игнашевича в армейский клуб.

«Для работы в ЦСКА нужно иметь за плечами результат на уровне РПЛ. У Игнашевича пока не решена задача по сохранению места в РПЛ, говорить преждевременно о его назначении», - говорит Хомуха для «Чемпионата».

На данный момент ЦСКА возглавляет Владимир Федотов. Клуб не может победить в трёх матчах подряд. За последнюю неделю «армейцы» проиграли «Ахмату» (1:2), сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) и проиграли «Балтике» (1:3).

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