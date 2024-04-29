Точилин: Игнашевич в ЦСКА? Мы уже видели примеры Олича и Березуцких

Российский тренер Александр Точилин высказался о возможном назначении действующего наставника «Балтики» Сергея Игнашевича на пост наставника ЦСКА.

Специалист заявил, что это было бы красивой историей, но пока рано говорить об этом, ведь Игнашевич только начинает свой путь.

«Мы уже видели примеры Олича, Березуцких — не сказать, что у них получилось», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, не каждый может справиться с серьезным давлением, которое оказывается на тренера ЦСКА.

На данный момент наставником ЦСКА является Владимир Федотов, под руководством которого команда занимает седьмое место в РПЛ.