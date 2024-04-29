«Оренбург» быстро забил «Ростову» после ошибки голкипера

Запланированные на сегодня матчи 26-го тура Премьер-лиги получаются не особо результативными. Приятным исключением может стать поединок «Ростов» - «Оренбург», где был открыт счет уже в дебюте. Гости провели результативную атаку. Дмитрий Воробьёв отобрал мяч, Сесар Флорентин выполнил подачу к воротам, Никита Медведев ошибся на выходе, и Хорди Томсон не мог промахнуться.

Гости на эту минуту покидают зону стыков и делят 10-е место, соперник - восьмое. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.