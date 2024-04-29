Деограсия: «При выборе играть хорошо, но не набрать очки, либо сыграть плохо, но выиграть, я выберу второй вариант»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- «Оренбург» выдал хорошие матчи по содержанию игры с «Зенитом» и «Динамо». Но они завершились без набранных очков. Как сегодня надо действовать «Оренбургу», чтобы добиться успеха в Ростове-на-Дону?

- Нужно продолжать с такой же динамикой, этот матч нужно выигрывать. Надеюсь, что меня спросят, что я выберу - играть хорошо, но не набрать очки, либо сыграть плохо, но выиграть, то я выберу второй вариант.

- Сегодня в стартовом составе Данила Прохин, который совсем недавно играл за «Ростов». Его выбор обусловлен только лишь тем, что Матиас Перес пропускает из-за дисквалификации этот матч, либо у Данилы и без этого был бы шанс выйти в старте?

- Если бы у Матиаса Переса не было перебора желтых карточек, сыграл бы Матиас сегодня, но мы доверием Прохину, у него уже есть опыт, он уже играл за нас в Кубке, поэтому мы ему доверяем.

- Обращает на себя внимание снова присутствие в старте Горбани, при этом Лукас Вера в запасе. Чем обусловлен такой выбор?

- Да, сегодня у нас в центре поля будет Габриель Флорентин, Иван Башич и Горбани, как вы уже сказали. Будут играть те, кто хорошо играл в прошлых матчах. У Горбани очень хорошая игра была в прошлых матчах, поэтому он сейчас это заслуживает. Кто хорошо работает, кто хорошо играет, кто себя проявляет. У Лукаса Веры будет возможность выйти во втором тайме.

- Сегодня у соперника на острие атаки Егор Голенков. Предыдущий, перенесенный тур играл Николай Комличенко. Есть ли для «Оренбурга» разница, кто именно из центрфорвардов выходит у «Ростова» в старте?

- У «Ростова» очень хорошая команда. Я уверен в том, что у него всё очень хорошо сегодня получится. Он очень хороший игрок, как и его напарник, которого сейчас назвали. Поэтому я уверен, что у него все получится.