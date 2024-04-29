Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность «бело-голубых» к борьбе за чемпионство.

«Теперь «Динамо» реально может стать чемпионом. Три очка между клубами – это не очень большой гандикап, хотя и осталось совсем мало игр. Плюс в последнем туре «Динамо» будет играть с «Краснодаром», всё может быть. Вчера «Зенит» больше контролировал мяч, но «Динамо» играло на результат. Было видно, что у «Динамо» был план на игру. Мне понравилось, как команда терпела и переходила из обороны в атаку. Видно, что команда слышит Личку, а он умеет доносить до ребят свои мысли. Видно, что в команде хороший микроклимат. Буду рад, если «Динамо» станет чемпионом», – сказал Орещук.

Сейчас у «бело-голубых» третье место и 47 очков, а отставание от первого и второго места – всего три балла. В следующем туре динамовцы сыграют с «Сочи», главным кандидатом на вылет.