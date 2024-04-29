Карпин: «Не думаю, что «Оренбург» наглухо закроется в обороне»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- «Оренбург» выдал два неплохих матча в предыдущих турах с «Зенитом» и «Динамо», но остался без набранных очков. Чего ждать от команды сегодня? Будет ли она действовать открыто или сделает ставку на то, чтобы действовать расчетливо в обороне?

- Предугадать сложно, тренер «Оренбурга» выберет тактику. Но это игра, их стиль, они играют всегда так. Не думаю, что они наглухо закроются в обороне.

- Мохамеда Мохебби сегодня нет в заявке. Как его состояние, когда его ждать на поле или хотя бы в заявке на матч?

- Не знаю пока, посмотрим.

- Никаких прогнозов?

- Нет, никаких.

- Сергей Песьяков. Аналогичный вопрос. Он был в заявке на матч с «Уралом», сегодня его нет.

- Аналогичный ответ. Надеемся, что в скором будущем.