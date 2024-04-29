Печенин: «Крылья Советов» потеряли два очка в матче с «Краснодаром»

Кирилл Печенин, футболист «Крыльев Советов», подвёл итоги встречи 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Напомним, матч прошёл в понедельник в Самаре и завершился нулевой ничьей, гости во втором тайме играли вдесятером.

- Считаю, что мы потеряли два очка, если судить по игре. Были ближе к победе после удаления, в концовке создавали моменты, но не реализовали, - цитирует Печенина Metaratings.

В активе самарского коллектива 40 набранных баллов и шестое место в турнирной таблице, «Краснодар» набрал 50 очков и догнал «Зенит», который идёт на первой строчке.

4 мая в рамках 27-го тура команда Игоря Осинькина на выезде будет играть с «Оренбургом», начало встречи запланировано на 17:00 по столичному времени.