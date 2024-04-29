Хомуха допустил увольнение Федотова из ЦСКА

Дмитрий Хомуха, бывший игрок ЦСКА и российский тренер допустил, что Владимир Федотов может быть уволен из армейского клуба с поста главного тренера.

«Если он выполнит одну из поставленных задач руководством клуба – продолжить работать. В таком клубе, как ЦСКА, никогда преждевременных решений не принималось. А если не выполнит, возможны изменения», - делится Хомуха для «Чемпионата».

Напомним, что в минувшее воскресенье ЦСКА проиграл «Балтике» (1:3), одному из аутсайдеров Премьер-лиги. Отметим, что у «красно-синих» - трёхматчевая серия без побед, она состоит из двух поражений и ничьей.