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Колыванов рассказал, на кого делает ставку в чемпионской гонке РПЛ

29 Апреля 2024 • 19:41 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Российский тренер Игорь Колыванов поделился комментарием о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«На кого ставлю в борьбе за золото? Наверное, на «Зенит». Думаю, они дожмут, что-то должно их встряхнуть», — приводит слова Колыванова портал «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 26 сыгранных матчах подопечные Сергея Семака смогли набрать 50 зачетных баллов.

В 27-м туре РПЛ коллектив из Санкт-Петербурга встретится на выезде с «Факелом». Игра между командами пройдет 6 мая. Начало поединка запланировано на 18:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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