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Безруков: «Хочу запомниться футболистом, а не актёром»

29 Апреля 2024 • 19:38 Комментировать
Рубин
1:1
Урал

Руслан Берзуков рассказал о своей шутке после победного матча с «Зенитом».

Напомним, 24 апреля казанцы на выезде в Петербурге взяли верх над «Зенитом», забив в ворота «сине-бело-голубых» два безответных мяча. По окончании встречи Безруков обратился к «Краснодару», заявив, что в «Рубине» «ждут денюжки». После этого футболист подвергся критике, а главный тренер «Динамо» Марцел Личка и вовсе заявил, что в Англии после такой шутки начали бы расследование.

- Обо мне говорят люди, не имеющие отношения к футболу? Это очень приятно, эта шутка внесла свою лепту. Но хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актера комедийно‑циркового жанра, - цитирует игрока «Рубина» «Матч ТВ».

Казанская команда находится на девятой строчке в РПЛ, набрав 37 очков в 26 турах. Далее «Рубин» ждёт встреча с ЦСКА, матч пройдёт 6 мая на «ВЭБ Арене».


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Евро-Футбол.Ру,
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