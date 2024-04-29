Безруков: «Хочу запомниться футболистом, а не актёром»

Руслан Берзуков рассказал о своей шутке после победного матча с «Зенитом».

Напомним, 24 апреля казанцы на выезде в Петербурге взяли верх над «Зенитом», забив в ворота «сине-бело-голубых» два безответных мяча. По окончании встречи Безруков обратился к «Краснодару», заявив, что в «Рубине» «ждут денюжки». После этого футболист подвергся критике, а главный тренер «Динамо» Марцел Личка и вовсе заявил, что в Англии после такой шутки начали бы расследование.

- Обо мне говорят люди, не имеющие отношения к футболу? Это очень приятно, эта шутка внесла свою лепту. Но хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актера комедийно‑циркового жанра, - цитирует игрока «Рубина» «Матч ТВ».

Казанская команда находится на девятой строчке в РПЛ, набрав 37 очков в 26 турах. Далее «Рубин» ждёт встреча с ЦСКА, матч пройдёт 6 мая на «ВЭБ Арене».