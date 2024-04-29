«Факел» не проиграл впервые с конца марта

Воронежский «Факел» впервые с конца марта набрал хоть какие-то очки в РПЛ. Случилось это в игре против «Сочи» в рамках 26 тура первенства. Команды сыграли вничью – 0:0.

Ранее «Факел» в апреле проиграл ЦСКА (1:4), «Ростову» (0:1), «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:1).

Этот матч стал первым для Игоря Черевченко в качестве главного тренера «Факела», уже третьего за этот сезон. Ранее клуб возглавляли Вадим Евсеев и Сергей Ташуев.

В турнирной таблице после ничьей с «Сочи» «Факел» на 12 месте с 27 баллами. Отрыв от зоны вылета – четыре балла, а зоны стыков – один.

Больше подробностей о вечерней игре – в нашем ревью.