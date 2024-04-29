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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» не проиграл впервые с конца марта

29 Апреля 2024 • 19:37 Комментировать
Сочи
0:0
Факел
окончен

Воронежский «Факел» впервые с конца марта набрал хоть какие-то очки в РПЛ. Случилось это в игре против «Сочи» в рамках 26 тура первенства. Команды сыграли вничью – 0:0.

Ранее «Факел» в апреле проиграл ЦСКА (1:4), «Ростову» (0:1), «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:1).

Этот матч стал первым для Игоря Черевченко в качестве главного тренера «Факела», уже третьего за этот сезон. Ранее клуб возглавляли Вадим Евсеев и Сергей Ташуев.

В турнирной таблице после ничьей с «Сочи» «Факел» на 12 месте с 27 баллами. Отрыв от зоны вылета – четыре балла, а зоны стыков – один.

Больше подробностей о вечерней игре – в нашем ревью.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел

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