Даку: «Мы недовольны ничьей с «Уралом»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку высказался о минувшем матче с «Уралом».

Встреча 26-го тура чемпионата России завершилась вничью со счетом 1:1. Даку провел на поле все 90 минут и отметился забитым мячом.

«Сегодняшней ничьей мы недовольны. У нас был хороший трехматчевый отрезок. Но это футбол. «Уралу» были крайне необходимы очки, они бились», — приводит слова Даку «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

На данный момент «Рубин» находится на девятой позиции в чемпионате России, имея в копилке 37 баллов в 26 турах.