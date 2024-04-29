Даку: «Доволен своей формой, надеюсь, продолжу в том же духе»

Мирлинд Даку, форвард казанского «Рубина», рассказал, в чём он смог прибавить в весенней части сезона.

- Да, я забил сегодня и много забиваю весной. Я доволен своей формой, надеюсь, продолжу в том же духе. Но, независимо от моего гола, команда сегодня не смогла одержать победу, - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Даку выступает за казанскую команду с лета 2023 года, подписав с клубом контракт сроком на три года.

В текущем сезоне нападающий провёл в РПЛ 24 матча, забил семь голов и сделал четыре ассиста на партнёров. Его команда находится на девятом месте в таблице чемпионата с 37 баллами в активе.