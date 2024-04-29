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«Сочи» так и не сумел дожать «Факел», практически «оформив» вылет из РПЛ

29 Апреля 2024 • 19:29 Комментировать
Сочи
0:0
Факел
окончен

«Сочи» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 29 апреля на стадионе «Фишт».

Протокол игры  
Сочи0:0Факел
Рудаков МаксимЗаика Кирилл  4'Дркушич Ваня 22' (Чистяков Дмитрий ( 22') Алвес МарселоМакарчук Артём 73' (Юсупов Артур ( 73') Кравцов КириллСааведра Игнасио 73' (Аттият-Аллах Яхья ( 73') Сутормин Алексей 73' (Бурмистров Никита ( 73') Сауль Гуарирапа  88'Кордова Серхио  18'Юкич Александар 87' (Силвейра Мигел ( 87')
Запасные: Медведев Юрий IIКрамарич МартинДёгтев АлександрАнгбан ВикторьенМаргасов ТимофейЗаболотный Николай
Беленов Александр  89'Сенхаджи Раян  90'Юрганов Игорь  48'Божин СергейЧеров Василий 61' (Мастерной Владислав ( 61') Калинин Игорь 90' (Максимов Максим ( 90') Акбашев РоманКвеквескири ИраклийЯкимов Вячеслав  14'Моцпан Никита 58' (Магаль Руслан ( 58') Аппаев Хызыр 90' (Суслов Кирилл ( 90')
Запасные: Гудиев ВиталийБагамаев АбдулаАльшин ИльнурСеле ТабоБрызгалов СергейИвлев АндрейБагателия Лука
29 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

В Сочи встретились две команды, которые на неделе сверкнули самыми громкими новостями. Перед игрой с «Ахматом» у «Сочи» отравилось 13 футболистов, и Роберт Морено нещадно просил о переносе матча. Ему отказали, и испанец потом ещё долго поливал РФС в прессе. У «Факела» всё проще: после четвёртого поражения подряд команды рассталась с Сергеем Ташуевым. Руководство заверило, что «по семейным обстоятельствам» и очень быстро нашло замену – команду возглавил Игорь Черевченко.

Он вместе с «Факелом» приехал отстаивать нули. Довольно понятная задача, команде некогда переживать перестройку и гнаться за красивой игрой – нужен результат. «Сочи» правила игры принял (точнее, установил). Почти 70 процентов игрового времени мяч находился у хозяев. Они много комбинировали, искали слабые зоны, но происходило всё действо далековато от штрафной площади Беленова.

Первым звоночком прозвучал дальний удар Юкича – голкипер достал из-под перекладины. «Факел» отреагировал на это, подняв градус борьбы. Стало больше пауз, случилась вынужденная замена Дркушича, потянувшего мышцу. Только под занавес тайма лучший момент создали хозяева. Забивать обязан был Кордова, оказавшийся на мяче после подачи от левого угла поля. Серхио из центра штрафной площади расстреливал правый угол ворот, но банально не попал.

И вновь игра зависла на долгое время. «Факел» отлично держал плотность, «Факел» перекрывал свободные зоны. А у «Сочи» заканчивался «бензин», прежде всего не хватало эмоций. Комбинационный футбол Морено начал сыпаться. И вроде бы спасли стандарты. На исходе часа игры Макарчук резанной подачей загрузил в штрафную площадь, а Марсело в борьбе с Божиным отправил мяч в сетку. Очень сложный был эпизод, непонятно кого мяч коснулся последним. Арбитры взяли паузу на просмотр повторов и вернулись с вердиктом – Марсело был в офсайде, мяч не засчитан.

А Божин в концовке ещё мог наказать «Факел». Теперь он выиграл верх у чужих ворот, замкнув подачу Акбашева от угла поля. Пробил в угол, но немного не попал. А самый лучший момент последних минут упустил Бурмистров. На правом краю штрафной площади Никита откликнулся на передачу и плотно пробил верхом – Беленов уже не спасал, но мяч врезался в перекладину.

Так и не сумел «Сочи» додавить «Факел» на своём стадионе. Эта ничья оставляет южан на последней строчке, до выхода в зону стыковых матчей целых шесть очков. А до финиша сезона осталось четыре тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сочи

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