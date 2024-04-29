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«Пари НН» может возглавить тренер из Туниса слухи

29 Апреля 2024 • 19:28 Комментировать

В последние дни «Пари НН» из-за серии поражений покинул главный тренер клуба – Сергей Юран. Место главного тренера коллектива из Нижнего Новгорода остаётся вакантным.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, тренер из Туниса Адель Сасси может занять вакантный пост. Он есть в расширенном списке кандидатов.

Сасси 49 лет, тренер ранее трудился в таких клубах как «Чайка» из Песчанокопского, махачкалинском «Анжи», солигорском «Шахтёре». Также он успел поработать в ряде украинских клубов. Почти на всех прошлых местах работы специалист трудился в тренерском штабе в роли ассистента.

«Пари НН» с 28 очками идёт на 11 месте, отрыв от зоны вылета мал – всего лишь четыре балла.

В «Пари НН» допустили возможное приглашение иностранца на пост главного тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Адель Сасси
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