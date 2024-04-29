Лепёхин: «Очевидно, что «Зенит» не заслуживал поражения в матче с «Динамо»

Константин Лепёхин, в прошлом футболист «Зенита», дал свой комментарий по поводу поражения «сине-бело-голубых» во вчерашнем матче с «Динамо».

Напомним, встреча прошла в Москве 28 апреля, столичный клуб обыграл команду Сергея Семака со счётом 1:0 и сократил отставание от первого места в таблице до трёх баллов.

- Очевидно, что «Зенит» в матче с «Динамо» не заслуживал поражения, но и на победу тоже не наиграл.

Может быть, бразильские футболисты получают удовольствие от такого футбола, но Семаку на скамейке такая игра не доставляет удовольствие, - цитирует Лепёхина «Чемпионат».

«Зенит», несмотря на поражение в предыдущем матче, по-прежнему является лидером в таблице, так как «Краснодар» не воспользовался своим шансов и не смог обыграть «Крылья Советов».

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Факелом», матч пройдёт 6 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по столичному времени.