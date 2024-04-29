«Зенит» не готов драться за титул» — Валерий Овчинников

Российский Валерий Овчинников оценил перспективы «Зенита» в борьбе за очередной чемпионский титул.

«Зенит» психологически не готов драться за титул. Их футболисты уже присытились титулами. Да и поймите – шесть бразильцев на поле – это многовато», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что к такому набору игроков нужен бразильский тренер, чтобы они лучше понимали друг друга.

После 26 туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, сумев заработать 50 очков. В ближайшем туре «сине-бело-голубые» будут гостить у воронежского «Факела».