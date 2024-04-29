Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил состояние «Зенита» и готовность «Динамо» к борьбе за чемпионство.

«Динамо» сделало большое дело. Мы же привыкли, что «Зенит» становится чемпионом за три-четыре тура до конца. Но в последних двух играх «Зенит» выглядит удручающе. Не показывает того, что должен. Команда играет без эмоций, нет страсти к победе. Глаза не горят, как будто мотивации не хватает. Хотя с таким подбором футболистов они в каждой игре должны по семь моментов создавать. А вчера создали полмомента за всю игру. Нет давления и прессинга, в команде нет лидера, который может заразить остальных темпераментом. «Динамо» сыграло грамотно, очень мало ошибок допустило в обороне. Питерцы практически ничего не создали. Матч шел до гола, первым забили динамовцы. Забили и победили.

Тюкавин молодец. Полноценный лидер атаки, постоянно забивает в последних турах. Сделал большое дело, интрига снова жива. «Динамо» может побороться за чемпионство», – сказал Колыванов.